Artigianato, tradizione e presepi: è il weekend di ArQuaTra

ARQUATA SCRIVIA — Promuovere l’artigianato di qualità, la storia e le tradizioni locali attraverso una manifestazione. È l’obiettivo di ArQuaTra, la fiera dell'artigianato di Arquata Scrivia giunta alla 13esima edizione, e che per due giorni vedrà protagoniste le eccellenze del territorio.

Il tema è “Un percorso turistico per il territorio”: a palazzo Spinola infatti saranno esposte le gigantografie dei nuovi manifesti turistici, al centro di un concorso e di un progetto durato mesi. Sabato 28, ad Arquata Scrivia, pranzo e cena saranno curati dalle associazioni Jolly Sci Club, proloco di Arquata e Sottovalle e Corale Arquatese. La cena tipica sarà allietata dalla musica e poi dal memorial Campofreddo.

Domenica 29 pranzo a cura del consorzio Le Botteghe, musica popolare con la Corale, negozi con banchetti nelle strade del centro storico, artigiani del ferro e del legno, prodotti della terra e molto altro. Durante la manifestazione, l’associazione Arquator Presepi aprirà ai visitatori la mostra permanente di presepi e diorami artistici: in un caratteristico locale della storica Casa Gotica, che si trova in via Interiore e risale al 1300, sarà possibile assistere alle prime fasi di allestimento di un grande presepe scenografico. Il laboratorio, aperto al pubblico, permetterà ad appassionati e curiosi di avvicinarsi al suggestivo mondo del presepe.