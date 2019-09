Csvaa: nuovo incontro aperto per gli aspiranti volontari

ALESSANDRIA - Prosegue la campagna di ricerca nuovi volontari promossa dal Csvaa con un nuovo incontro di avvicinamento e orientamento per quanti desiderano impegnarsi, come volontari, nell’ambito del non profit.

Sabato 28 settembre alle 10,30, nella Sala Formazione in Via Vochieri 80 si terrà l'incontro aperto rivolto a tutte le persone interessate ad avere informazioni in più su come e dove fare volontariato presso le associazioni locali, e più in generale su quali siano le diverse sfumature che sono contenute nella semplice frase “Fare Volontariato”. Per partecipare all’incontro non è necessaria iscrizione, si potrà semplicemente comunicarlo al Csvaa tramite telefono o mail, o presentarsi direttamente all’incontro.

L’obiettivo del Csvaa è sensibilizzare, informare, orientare e favorire il coinvolgimento nel mondo delle associazioni delle persone (di ogni fascia di età e di ogni cultura), con l’intento di valorizzare, per ciascuno, le risorse che potranno mettere a disposizione attraverso il volontariato.

È anche disponibile la nuova edizione dell’Atlante del Volontariato che viene riproposto, aggiornato nei contenuti e nella veste grafica, come strumento di orientamento nel mondo dell’associazionismo locale a favore proprio di chi è interessato a svolgere un’attività di volontariato. Si tratta di una pubblicazione curata dal Csv che nasce dalla mappatura delle associazioni di volontariato operanti sulle province di Asti e Alessandria. Sono in tutto 565 le associazioni presenti sull’Atlante, di cui 190 operano in provincia di Asti e 375 in provincia di Alessandria. Nell’Atlante sono disponibili, per ogni associazione, una breve descrizione delle attività svolte e alcuni recapiti per contattare l’associazione stessa.

L’Atlante è disponibile presso le sedi del Csvaa ad Asti e Alessandria ed è disponibile sul sito www.csvastialessandria.it, per allargare ulteriormente le possibilità di informazione di questo strumento.

Per maggiori informazioni: al@csvastialessandria.it o al n. 800 158081.