Antidroga e bullismo, la maxi azione dei Carabinieri

CASALE MONFERRATO - I Carabinieri della Compagnia, diretti dal tenente Salvatore Puglisi, sono scesi in campo con un servizio coordinato preventivo nei pressi delle scuole cittadine. Antidroga e bullismo, questi i fenomeni al centro dell'attenzione dell'Arma che ha impiegato dodici dei suoi equipaggi: otto in prossimità dei plessi scolastici, quattro per posti di blocco in città.

Si tratta di un piano di contrasto disposto dalla Prefettura coordinato dal Comando Provinciale di Alessandria.

Un'attività imponente che verrà ripetuta nel corso dell'anno scolastico.