Irregolarità al circolo: 40mila euro di sanzioni

ALESSANDRIA - Il 15 settembre scorso la Questura di Alessandria ha disposto servizi straordinari di controllo del territorio mirati a verificare il rispetto delle normative nei locali che somministrano cibi e bevande. Le operazioni, coordinate da personale della divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, sono state svolte da personale della Squadra Mobile della Questura, coadiuvato da personale del reparto Prevenzione Crimine e dall’unità cinofila della locale Polizia Municipale.

In un circolo privato del Cristo sono state identificate 15 persone. 10 di loro erano pregiudicati per diversi reati e 14 erano cittadini stranieri. Dopo l'esito negativo della perquisizione antidroga, sono emerse comunque irregolarità relative alla somministrazione di alimenti e bevande a persone prive della tessera del circolo, al mancato rispetto del divieto di fumo, delle regole che disciplinano le associazioni assistenziali e l'assenza dell'apparecchiatura per rilevare il tasso alcolico.

Per questo al presidente pro-tempore del circolo sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 40mila 700 euro.

Gli enti preposti valuteranno ora l'idoneità delle condizioni strutturali dell’immobile e sulle condizioni che abilitano il circolo ad ottenere agevolazioni.