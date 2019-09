Benzinaio ferito, le indagini dei Carabinieri

BASALUZZO - L’azione del bandito è scattata questa mattina verso le 7.20, al distributore di via Ovada. Il benzinaio è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco ad una gamba. Soccorso dai medici del 118 è stato trasportato in ospedale di Novi Ligure in codice giallo, l’uomo non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Novi con i colleghi del Nucleo Investigativo di Alessandria.

Si tratterebbe di un raid a scopo di rapina. Le indagini sono in corso per chiarire l’effettiva dinamica dei fatti.