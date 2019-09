Weekend con Gagliaudo... e i mercanti. Shopping street nel centro storico

ALESSANDRIA - Sabato 21 prende il via la 21esima edizione di 'Gagliaudo fra i mercanti', la festa delle bancarelle e dei commercianti del centro storico che 'escono per strada' per mettere in mostra i loro prodotti con offerte a prezzi convenienti. Un appuntamento che non vuole essere mera promozione commerciale ma che dà spazio anche all'intrattenimento, alla musica e agli spettacoli in costume.

Questo il percorso della Fiera nella giornata sabato 21: Via dei Martiri, Piazzetta della Lega, Via Milano

(fino a via Migliara), Corso Roma.

Il percorso della Fiera nella giornata di domenica 22: Piazza Libertà, Via dei Martiri, Corso Roma,

Piazzetta della Lega, Via San Lorenzo, Piazza Marconi, Piazza Garibaldi, Via Milano (fino a via Migliara), Via Dante.

Di seguito il programma dettagliato della manifestazione, che proseguirà per tutta la giornata di domenica 22.

SABATO 21

- In Via dei Martiri (lato piazza Libertà), dalle ore 10 alle ore 20

“Match it Now” Giornata di sensibilizzazione per la donazione delle cellule staminali del

sangue a cura dell’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio, ADMO (Associazione

Donatori Midollo Osseo) e Clown Marameo.

- In piazza Libertà (davanti alla Poste) dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore

18.30

"Carovana della salute: il benessere arriva in città"

Un giorno di prevenzione : visite, screening e controlli gratuiti.

Iniziativa promossa da ANTEAS Alessandria e da FNP CISL Alessandria-Asti, insieme alla

FNP CISL Piemonte.

- Shopping Street nelle vie del centro a cura dei Commercianti del centro storico

- Nel cortile di Palazzo Conzani, in via Urbano Rattazzi n. 47 dalle ore 21 alle ore 23.30

Dj Set a cura dell’Associazione YAM-Yoga Ayurveda MIndfulness.

L’associazione organizza, in questo fine settimana, un OPEN WEEKEND-SOUL AND FUN

con incontri inerenti alla propria attività associativa annuale.

SABATO 21 e DOMENICA 22

- In Piazzetta della Lega, dalle ore 16.30 alle ore 19,

L’Associazione Country Fever animerà con musiche e balli country.

DOMENICA 22

- In piazza Marconi dalle ore 16 alle ore 18

Scacchi in costume: debutto in città degli scacchi viventi a cura dell'Associazione Aleramica

- In piazza Marconi, dalle ore 12 alle ore 15

Il Gruppo Alpini Alessandria “Domenico Arnoldi” distribuirà agnolotti, salamini alla

griglia ed esordirà il “Panino dell’Alpino” a seguire le “Frittelle dell’Alpino Ramognini” fino ad

esaurimento. Il ricavato andrà in beneficienza ad Associazione alessandrine.

- In via Bergamo (tra via Trotti e corso Roma) dalle ore 17 alle ore 21: “Il caffettino in musica”

Aperitivo all’aperto con Dj-Set

-In Galleria Guerci dalle ore 17,30 alle ore 18,30: “Bolle di sapone – Gagliaudo e gli umiiati"

Presentazione del libro sulle origini di Alessandria, a cura della Scrittrice Sig.ra Liliana

Angeleri.

- Nel percorso della fiera dalle ore 10 alle ore 19, area giochi per bimbi

- Bancarelle di varie tipologie in tutta via Dante

- In via Verdi dalle ore 17 alle ore 19, La foresta di Peter Pan

Spinning by HSL Spinning; Nordic Walking by NWP; Massaggio alle mani con oli essenziali

Dalle ore 19 Cucina gourmet con oli essenziali

- In via Caniggia, a “Gagliaudo tra i Mercanti” i commercianti della via offriranno alla città

“Divi per un giorno”. Divi per un giorno è il gruppo di auto mutuo aiuto, costituito da

genitori di bambini disabili.

Al loro fianco la scuola di danza “Peter Larsen e la Scuola di Moda 'Vezza'

aiuteranno a dare forma alle loro idee.

Ci sarà la partecipazione di Dado Bargioni, dell’Orchestra degli Allievi della Scuola

Media Straneo, degli Artisti di strada “Spaz..Io” e del Duo “PENTAGRAMMA LIVE”.

Sponsor dell’evento Rolandi Auto

- Nel cortile di Palazzo Conzani, in via Urbano Rattazzi n. 47 dalle ore 19 alle ore 22

concerto acustico di Massimo Torchio

L’Associazione YAM-Yoga Ayurveda MIndfulness organizza, in questo fine settimana, un

OPEN WEEKEND-SOUL AND FUN con incontri inerenti alla propria attività associativa

annuale.