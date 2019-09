Tra vip e novesità, la la storia del "Corona" ora è un libro

NOVI LIGURE — Appuntamento alla biblioteca civica di Novi Ligure venerdì 27 alle 17.30 per il nuovo libro di Lorenzo Robbiano riguardante l’albergo Corona, lo storico locale di corso Marenco a Novi Ligure. Presentato dall’autore e dal direttore del Secolo XIX Luca Ubaldeschi, il volume edito da Epoké ripercorre gli oltre cento anni di storia del locale attraverso curiosità, cambi di gestione e trasformazioni, fino ad arrivare all’attuale gestione. Un racconto legato indissolubilmente alla città che lo ospita, che parte dal celebre “Bianco Novi” per arrivare al nuovo millennio passando per i Campionissimi.

Il Corona, nel suo lungo percorso che inizia negli ultimi decenni dell’Ottocento, è sempre stato un riferimento per i novesi e per chi vi transitava, e lo testimonia la grande quantità di personaggi famosi che lo hanno visitato. Robbiano ha raccolto aneddoti e testimonianze riguardanti i vip che hanno soggiornato al Corona, come la Regina Margherita, Primo Carnera e Giuseppe Saragat, solo per citarne alcuni. Nel volume è contenuto anche un piccolo vademecum che presenta le bellezze di Novi dedicato ai turisti e ai viaggiatori che scelgono, oggi come un secolo fa, di alloggiare al Corona. Il volume ha ricevuto il patrocinio del Rotary Club e del Lions Club di Novi Ligure, entrambi fondati proprio al Corona.

Robbiano, studioso di storia locale, ha al suo attivo numerose pubblicazioni, tra cui “Sotto la neve il pane” (2007), “9651” (2008), la trilogia “I senza volto (2012-2017), “Quando a Novi c’era Raggio” (2016), “Sovversivi” (2018), “Novi nel cuore. Erano gli anni Sessanta” (2018). È stato direttore del settimanale “Il novese”, sindacalista nella Cisl e sindaco di Novi dal 2004 al 2014. È Cavaliere della Repubblica Italiana.