Pittaluga, chitarre dal mondo

ALESSANDRIA - E' nato 52 anni fa, ma il concorso di chitarra classica ‘Pittaluga’, dà risonanza internazionale a tutto il nostro territorio, fa parte della sua storia. Micaela Pittaluga ha presentato a Palazzo Ghilini la 52ª edizione del Concorso, ormai ai nastri di partenza.

Trenta i concorrenti in arrivo da diverse parti del mondo, come i giurati; eliminatorie, semifinali, masterclass e concerti in Conservatorio, con l’inaugurazione lunedì alle 21, con Marco Tamayo e l’Orchestra Classica di Alessandria, ed altri che si terranno lungo la settimana di gara.

Ma anche parecchie novità come la convenzione con un portale di musica classica che trasmetterà in streaming i brani di tutti i finalisti e poi quattro, anziché tre, concerti tra cui potranno scegliere i finalisti nella serata conclusiva di sabato 28, con l’Orchestra Classica di Alessandria diretta dal maestro Paolo Ferrara.

Tra i brani, anche il concerto op. 67 di Sir Malcom Arnold che sarà eseguito in prima assoluta da Marco Tamayo lunedì alle 20 al ‘Vivaldi’. Lunedì il direttore artistico presenterà al 'VIvaldi' in prima assoluta anche un brano che era stato commissionato al compositore inglese Steven Goss, scaricato dal suo sito da oltre 130 chitarristi.



Confermate anche le esibizioni musicali a presidi ospedalieri e i guitar corner venerdì 27 nelle vie del centro.