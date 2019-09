Mense: un'altra sentenza a favore di una lavoratrice

ALESSANDRIA - Altra buona notizia dal fronte delle vertenze portate avanti dalla UilTucs per i lavoratori delle mense scolastiche alessandrine dopo il nuovo appalto con la società vincitrice della gara, la Cooperativa Solidarietà e Lavoro e anche l'azienda che in “avvalimento” si occupa della preparazione pasti, Artana. “Il giudice del tribunale di Alessandria ancora una volta si è espresso a favore della completa applicazione del Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle mense scolastiche del Comune di Alessandria”.

Il sindacato ha sempre sostenuto, fin dall’inizio, “che era importante il riconoscimento delle tutele previste dal Ccnl inerenti al mantenimento delle condizioni acquisite (come ore lavorate, rispetto del livello, anzianità di servizio)”.

La lavoratrice sostenuta dalla Uiltucs e dall’Ufficio legale dell’avvocato Francesca Busso di Torino grazie a questa vittoria “vedrà l’integrazione dell’orario lavorativo che gli era stato ridotto. Ancora controverso, invece, il giudizio sull’individuazione dell’eventuale ruolo delle figure di coordinamento sempre rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale”.

“Per noi e per tutti i dipendenti dell’appalto mense scolastiche è una grande vittoria e il riconoscimento nonché l’applicazione di un principio importantissimo del contratto nazionale che tutela i lavoratori e le lavoratrici nella delicata fase di cambio di appalto. Proprio questa è la ragione che ci ha portato all’avvio del percorso legale ormai intrapreso più di un anno fa” ha commentato Maura Settimo, segretario Uiltucs Alessandria.

Altre udienze sono previste nei prossimi giorni per altri lavoratori del settore refezione scolastica.