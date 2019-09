Manu Falleti regina d'Europa Over 40

La doppia cifra l'ha superata da un paio di stagioni, ma Manu Falleti non è ancora appagata. Al contrario, ha preso gusto ad aggiungere titoli, italiani, europei e anche mondiali, individuali, doppio e a squadre. L'ultimo in ordine di tempo oggi, a La Malga, in Spagna, girone finale per il titolo continentale Over 40: la maestra alessandrina qualificata con i colori del Ct Borgotrebbia, campione d'Italia a giugno, a Siracusa, per il secondo anno di fila.

Nella formazione, insieme a Manu, Anna Ferrari, anche lei del Borgotrebbia, a Katy Agnelli del Nomentano Roma. Una marcia trionfale, battendo le due formazioni dell'Inghilterra e il Belgio, ininfluente il confronto con l'Olanda, accreditata da molti dei favori del pronostico.

"L'unico oro che ancora mi mancava: due anni fa, come prestito del Nomentano, era stato argento, a Maiorca, battute in finale della Spagna - racconta Manu - Adesso posso proprio dire di aver vinto tutto". Primo posto al sicuro già ieri, ma le italiane hanno voluto completare il programma: Agnelli vince il primo singolo 6/0 6/0, Falleti si arrende alla numero 2, 6/0 7/6, "bel match anche se ho accusato un po' la fatica delle due partite di ieri, per un 3/0 decisivo". Nel doppio ritiro per un problema muscolare a Ferrari, ma comunque già con l'oro al collo.

"Dedico questo scudetto a mia mamma, un grazie a Fulvio Massa, agli sponsor Alegas e Babolat e al maestro Davide Gregianin"