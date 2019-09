Lavori in corso al depuratore Orti

ALESSANDRIA - Sono in pieno svolgimento i lavori di adeguamento del depuratore Amag Reti Idriche al quartiere Orti. Gli interventi sono finalizzati al raggiungimento dei parametri di abbattimento degli inquinanti richiesti dalle normative di settore. Il depuratore di Alessandria Orti è al servizio della città da molti decenni: l’impianto nella sua attuale configurazione rispetta le norme degli anni in cui fu costruito, e Amag ha deciso di investire 4.470.000 euro per portare l’impianto al massimo delle sue potenzialità e trattare nel miglior modo possibile i 16.500 metri cubi al giorno di reflui che arrivano nella rete fognaria. Nel corso dei prossimi mesi entreranno in funzione le nuove linee di trattamento e inizieranno i lavori di manutenzione delle linee esistenti per arrivare alla completa revisione dell’impianto.

Nel frattempo i lavori in corso potrebbero avere dei riflessi negativi sulla capacità depurativa della porzione dell’impianto esistente.