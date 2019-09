Schianto all’incrocio, ferita una ragazza

NOVI LIGURE — Scontro all’incrocio tra via Verdi e via di Vittorio. L’urto si è verificato tra due Fiat Panda che viaggiano una verso la periferia l’altra verso il centro. Sul posto è intervenuta la Municipale. Gli agenti sono ancora sul posto e stanno volgendo accertamenti per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. Al volante due donne, una è rimasta ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.

Schianto alle 13 in via Giordano Bruno

Poco dopo le 13, invece, in via Giordano Bruno, alla periferia di Novi, un motociclista ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito fuori strada rimanendo gravemente ferito. È ricoverato in prognosi riservata, ma, fortunatamente, non in pericolo di vita.