Stato di agitazione del personale del centro cottura delle mense scolastiche

ALESSANDRIA - Proclamato lo stato di agitazione del personale del centro cottura Artana, che si occupa della preparazione dei pasti per le mense scolastiche. A darne comunicazione i sindacati UilTucs e Filcams Cgil. “La situazione riscontrata all’interno del centro cottura è gravissima e le problematiche sono ormai all’ordine del giorno. Dai ritardi dei pagamenti degli stipendi, alla mancanza dei dispositivi di sicurezza individuali fino alla difficoltà oggettive nella preparazione dei pasti. Infine le violazioni continue delle più basilari norme contrattuali”. E senza contare “che l'altro ieri sono stati licenziati due lavoratori, con motivazioni prive di fondamento, guarda caso subito dopo aver proclamato lo stato di agitazione e quindi durante la lotta messa in campo in questi giorni” proseguono i sindacati.

Incontro in Prefettura

Al riguardo le organizzazioni sindacali hanno richiesto un incontro con il Prefetto di Alessandria alla presenza anche del Comune, in qualità di committente e quindi di “responsabile in solido” come scrivono. L'incontro sarà il 24 settembre alle ore 16. Come segreterie “chiederemo alla Prefettura di ascoltare la voce dei lavoratori e delle lavoratrici che in modo compatto ed unito vogliono finalmente il rispetto dei loro diritti”. Che comunque difendono i lavoratori colpiti dal provvedimento di licenziamento attraverso i propri legali.