Family Room: inaugurati i nuovi locali all'Infantile

ALESSANDRIA - Aperte ufficialmente le porte dei nuovi locali della Family Room a tutte le famiglie dei bambini ricoverati all’Infantile che ora potranno godersi un momento di relax durante una giornata da trascorre in ospedale, pur rimanendo sempre vicino ai propri cari. I locali ristrutturati hanno ora ambienti più accoglienti e funzionali, dove le famiglie possono usufruire di cucina, docce, lavanderia e sale relax, oltre alle quattro camere da letto per chi, provenendo da lontano, pernotta per qualche giorno o addirittura per mesi all’interno della Family Room.

A dare il via all’evento il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Giacomo Centini: “Siamo davvero felici di poter offrire questo nuovo servizio di utilizzo quotidiano della Family Room: la struttura, attiva dal 2012, potrà così ospitare sempre più persone, aiutandole ad affrontare in maniera confortevole il periodo di cura. Grazie alla ristrutturazione dei locali, poi, si assiste a un miglioramento della qualità della vita dei parenti in ospedale, fattore che impatta fortemente anche sulla cura dei bambini e sui suoi risultati, come si evince dalle evidenze scientifiche”.

Il presidente della Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald Italia, Fabio Calabrese, dopo i ringraziamenti ai sette volontari che rendono possibile l’apertura della struttura dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 ha ricordato l’importanza della collaborazione con l’Ospedale: “L’inaugurazione dei nuovi locali e dei nuovi servizi della Family Room di Alessandria ci riempie d’orgoglio, perché costituisce la concretizzazione del nostro impegno verso le tante famiglie a cui prestiamo supporto in un momento difficile come quello dell’ospedalizzazione del loro bambino. Nel 2018 sono state accolte 263 famiglie, per un totale di 1.661 pernottamenti e complessivamente nei mesi di giugno, luglio e agosto 116 ospiti hanno usufruito della Family Room in daily use”.