Palazzo Atc, esposto con 60 firme

ALESSANDRIA - Oltre sessanta inquilini del palazzo Atc di via Verona e via Volturno hanno firmato un esposto - già consegnato al presidente dell’Atc Piemonte Sud, a prefetto, questore e sindaco - per denunciare la grave situazione «di continua e costante presenza pericolosa di persone estranee al nostro stabile».

L’iniziativa, coordinata dai volontari di Svegliati Alessandria, che da tempo si stanno interessando del caso, è decollata la scorsa settimana, dopo un ennesimo sopralluogo sul posto che ha fatto rilevare «la presenza di un individuo che dorme tranquillamente indisturbato al pian terreno, a pochi passi dagli uffici e dagli alloggi. Senza contare, sempre a pochi passi dall’ingresso, alcuni angoli letteralmente inospitali».

«Questi soggetti - scrivono i residenti nell’esposto - vivono, dormono, e fanno i loro bisogni negli spazi comuni dell’edificio. Questo stato di cose rappresenta per noi un grave pericolo per le implicite e concrete minacce che si sono acuite, soprattutto dopo l’intervento di qualche settimana fa della Polizia municipale e il coinvolgimento dell’opinione pubblica».