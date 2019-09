M5S: "Chi ripara la cabina che serve il Servizio mensa?"

ALESSANDRIA - Disagi e proteste dei residenti di via San Giovanni Bosco per il generatore a gasolio, portato in loco dalla Protezione civile, che da un paio di settimana 'dà luce' agli uffici del Servizio refezione scolastica del Comune.

"Un guasto alla cabina elettrica alla fonte di tutto, ma a chi tocca pagare per riparare il danno? - chiedono gli esponenti del Movimento 5 Stelle Michelangelo Serra e Francesco Gentiluomo, che hanno effettuato un sopralluogo - Al di là della spesa, è un danno anche ambientale".