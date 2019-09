Derthona all'esame Vanchiglia, Castellazzo cerca riscatto

CASTELLAZZO BORMIDA - Non vorremmo essere nei panni del Chisola che domani si troverà di fronte un Castellazzo ferito reduce da una sconfitta all'esordio con molte polemiche per il rigore nei minuti finali e da una eliminazione in Coppa Italia al terzo rigore ad oltranza dopo essere riuscito a ribaltare al "Cucchi" il 2-0 subito in casa all'andata. Hanno risposto nel migliore dei modi all'appello del presidente Curino che ad inizio stagione dopo il precampionato si dichiarava soddisfatto di quanto fatto finora dai suoi ragazzi, ai quali per vincere mancava solo un pizzico di cattiveria agonistica: al netto dell'eliminazione ai rigori la partita di mercoledì sera ha mostrato come con la dovuta intensità nel gioco ogni avversario sia alla portata. L'anno scorso finì 2-0 con reti di Viscomi e D'Alessandro: domani una vittoria rialzerebbe il morale e rilancerebbe i ragazzi di Adamo in classifica.

Più complicato l'impegno dell'Hsl Derthona che farà visita al Vanchiglia, una delle due squadre assieme al Saluzzo capaci di vincere in trasferta all'esordio: i granata sono alla seconda stagione in Eccellenza - l'anno scorso nel girone A - e vengono da una clamorosa sconfitta 1-4 sul campo della CBS che ha ribaltato il 3-1 dell'andata in Coppa Italia. Il turno di riposo concesso a quasi tutti i titolari da mister Pellegrini ha sicuramente fatto bene alla squadra che sta cercando la miglior condizione fisica ma mostra di avere già inserito negli schemi i nuovi arrivi Mazzocca, Grillo e Manasiev, con l'esperienza di Teti a dare sicurezza a tutta la retroguardia; per il momento un Russo superlativo ruba la scena, ma con l'inserimento di Spoto l'Hsl potrebbe davvero mettere il turbo e lottare per qualcosa di più di un campionato tranquillo.