Calci e strattoni al proprio cane, denunciato

NOVI LIGURE - Calci e strattoni al proprio cane. I Carabinieri di Novi Ligure hanno denunciato un 38enne per maltrattamenti di animali e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’allarme è scattato la scorsa notte al 112: l’uomo, verso le quattro del mattino, fuori da un parcheggio di un locale notturno novese, in forte stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di alcolici, ha percosso ripetutamente con calci e strattoni immotivati il proprio cane.

Una volta arrivati i Carabinieri, il 38enne ha iniziato ad inveire nei loro confronti con frasi ingiuriose e oltraggiose. Proprio per questo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e maltrattamenti di animali, oltre alla contravvenzione amministrativa per ubriachezza molesta.