Giornata Mondiale della Sicurezza del paziente: medici e infermieri rispondono ai dubbi sui farmaci

PROVINCIA – Si celebrerà martedì 17 settembre la prima Giornata Mondiale per la Sicurezza delle cure e della persona assistita, con l’obiettivo di sensibilizzare tutta la cittadinanza sul tema della sicurezza nell’uso dei farmaci. È infatti importante rendere i pazienti consapevoli della terapia prescritta, coinvolgendoli nelle proprie cure in modo più attivo, per favorire il loro interesse sui farmaci che stanno assumendo e responsabilizzarli a comunicare apertamente con i professionisti che li curano.

Martedì medici e infermieri, insieme ai farmacisti ospedalieri, saranno presenti nei centri di distribuzione diretta, negli ospedali e nelle sedi dei Distretti dell’Asl Al per promuovere la campagna I cinque momenti della terapia, mettendosi a disposizione per rispondere a domande e fornire consigli sull’uso corretto dei farmaci.

Nelle sedi dei Distretti di Alessandria, Novi Ligure, Tortona, Acqui Terme, Ovada, Casale Monferrato, dalle 10.30 alle 12.30 sarà allestito un punto informativo con personale sanitario per dare risposte e spiegazioni sul tema. Ad Alessandria, inoltre, nella sede del “Patria” in via Pacinotti, sarà distribuito il materiale informativo al punto di distribuzione diretta dei farmaci, durante l’orario di apertura al pubblico.

Negli ospedali di Novi Ligure, Tortona, Acqui Terme, Ovada e Casale Monferrato i punti informativi si troveranno al mattino, in orario di servizio, con la distribuzione del materiale informativo agli sportelli della distribuzione diretta farmaci. Dalle 15.30 alle 17 nell’atrio di ogni ospedale sarà presente personale medico, infermieristico e un farmacista per rispondere ai quesiti.