ALEcomics, si comincia stasera. Domani i Gem Boy

ALESSANDRIA - Inizia questa sera la quinta edizione di ALEcomics, un'edizione ricchissima di spunti e di novità. In Cittadella, dalle 19, si alza il sipario sul festival del fumetto, ma in realtà l'offerta è davvero nutrita e variegata.

Qualità rappresenta la parola d'ordine, c'è un'area tutta a nuova a disposizione degli appassionati e poi meritano una menzione speciale gli ospiti, di assoluto rilievo. Domani sera, per esempio, l'attesissimo concerto dei Gem Boy, protagonisti per la prima volta nella nostra città.

Per ovviare alle numerose spese (la rassegna costerà il triplo delle precedenti) è stato introdotto un biglietto (costo 8 euro), ma ci sono tante promozioni estese anche per l'intero fine settimana. Appassionati, ma anche semplici curiosi, non possono mancare.

