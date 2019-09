Cassano in festa per la fiera di Santa Croce

CASSANO SPINOLA — Tutto pronto a Cassano per la festa di Santa Croce organizzata dalla proloco: tre giorni di eventi tra sport, gastronomia e fiera. Si comincia domani, venerdì 13 settembre alle 19.30, con la StraCassano, manifestazione podistica aperta a bimbi e adulti, con percorsi rispettivamente di 1 e 5 chilometri. A seguire pastaparty aperta a tutti, anche ai non partecipanti, nella struttura coperta della proloco al campo sportivo.

Sabato 14 alle 15.00 sesto memorial Adriano Adorno, seguito alle 16.30 dalla presentazione della rivista “Casau Casau” nella sala convegni del comune. Alle 18.00 apertura delle mostre presso il centro culturale Corte Gallizio. Alle 20.00 è in programma il concerto di campane dell’associazione Genova Carillons. Alle 21.00 vespri, processione con la reliquia della Santa Croce accompagnata dalla banda di Serravalle e subito dopo apertura della pesca di beneficenza.

Domenica 15 alle 8.30 raduno delle Vespe e poi grande ritorno della fiera di Santa Croce con numerose bancarelle di artigianato, prodotti tipici e hobbisti. Sarà aperto il museo scolastico e lungo via Sobrero è in programma l’esposizione di macchine agricole. Alle 11.00 messa celebrata da monsignor Canessa. Alle 18.00 tradizionale tombola in piazza XXVI Aprile e a seguire aperitivo con musica.