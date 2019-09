Canzoni e telecronache: l'omaggio dell'Outlet a Coppi

SERRAVALLE SCRIVIA — Una mostra per riscoprire Fausto Coppi attraverso filmati, telecronache e canzoni in voga negli anni dei suoi trionfi. Domenica 15 settembre, a cento anni esatti dalla nascita del Campionissimo, l’Outlet di Serravalle Scrivia celebrerà la ricorrenza con “Le città e le cime di Coppi”. Si tratterà di una mostra audiovisiva, organizzata in partnership con il consorzio turistico Terre di Fausto Coppi e il patrocinio della Gazzetta dello Sport.

La parte audio sarà un racconto tramite citazioni, telecronache e musiche del tempo dei grandi trionfi di Fausto Coppi. La parte video sarà corredata da un itinerario di 10 immagini storiche in cui i visitatori potranno ritrovare quanto ascoltato durante il racconto. Un’emozione imperdibile per tutti gli amanti del ciclismo e della storia di questo sport, da vivere nelle terre dove Fausto Coppi «scoprì di essere nato per andare in bicicletta» come scrisse Candido Cannavò, direttore della “rosea”.

Domenica 15 settembre l’inaugurazione vedrà la partecipazione dei sindaci delle città testimoni delle imprese del Campionissimo accolti dai figli di Coppi, Marina e Faustino, i sindaci delle “terre di Fausto Coppi”, autorità e ospiti sportivi. La mostra sarà visitabile fino a domenica 22 settembre.