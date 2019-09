Bonifica dell'amianto: fondi anche per la scuola Straneo

ALESSANDRIA – C'è anche la scuola secondaria di I grado Straneo tra gli edifici comunali piemontesi che riceveranno 2.050.000 euro in totale per la bonifica dell'amianto. I finanziamenti vanno da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 250.000, la scuola del quartiere Cristo riceverà 123 mila euro.

Da quest’anno la Regione ha deciso di compiere uno sforzo in più, aggiungendo alla quota netta di finanziamento per la bonifica anche quella del ripristino: “È successo in passato - spiega l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati - che alcune scuole riuscivano a sostenere le spese di bonifica, ma non quelle della ricostruzione delle parti eliminate come ad esempio i tetti. Così molto spesso i Comuni non partecipavano neppure ai bandi. Oggi invece la Regione ha deciso di finanziare al 100% sia la bonifica sia la ricostruzione e anche gli oneri per la sicurezza. La bonifica dell’amianto è una delle attività che seguo personalmente tenuto conto che purtroppo ancora oggi quella dell’eternit è una piaga ambientale”.

“A oggi – conclude Marnati - la Regione ha coperto il 90% del fabbisogno richiesto in ambito scolastico. Mancano 10 scuole per raggiungere il traguardo del 100%”.