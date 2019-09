Avevano marijuana e ketamina, due giovani arrestati

NOVI LIGURE — Due giovani di Tortona sono stati tratti in arresto a Novi Ligure dai carabinieri, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I due – L. L. di 19 anni e L. T. di 21 – sono stati sorpresi con marijuana e ketamina. I militari li hanno fermati in auto: l’atteggiamenti dei ragazzi ha insospettito gli uomini dell’Arma, anche perché uno dei due aveva una precedente segnalazione per stupefacenti.

I carabinieri quindi hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e veicolare, a seguito della quale è stata rinvenuta marijuana per un totale di circa 30 grammi, già divisa in pezzi e pronta per la cessione, e di ketamina per un totale di oltre 13 grammi. Quest’ultima sostanza, in particolare, è considerata molto pericolosa: «Agisce sui principali centri nervosi provocando effetti sia fisici che mentali, che possono anche essere letali», avvertono dall’Arma.

I giovani sono stati tratti in arresto in flagranza di reato, per poi essere liberati in attesa del processo. Dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.