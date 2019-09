Fausto e Serse uniti nel ricordo. Con Bruno Monti

Nel segno di Fausto, ma anche di Serse. La Caserta - Castellania risale fino a Roma, con la tappa più lunga, 170 chilometri, prima lungo il mare e poi sui colli laziale. Insieme ai ciclostorici, i giovani corridori e gli allenatori della Ss Lazio, che indossano la stessa maglia che fu di Serse, tesserato per la società della capitale dal maggio 2945 al gennaio 1946. Una giornata intensa non solo per il percorso: a Nettuno omaggio al cimitero americano con ospita oltre 7860 caduti dei tre sbarchi nel sud e centro Italia, bandiera a mezz’asta per l’11 settembre. Il ricordo di Fausto forte e vivo anche ad Albano Laziale, dove il gruppo di pedalatori ha reso omaggio a Bruno Monti, rivale di tante sfide, ma legato da grande amicizia con il Campionissimo. ‘Coppi chiamava mio marito Brunino’ ricorda la moglie Gabriella. Oggi giornata senza bici, ma con due tappe culturali, a Roma e Firenze, in avvicinamento all’Abetone, da affrontare venerdì.