Al Moccagatta stadio pieno per le donne della Juve

Barcellona più forte e meritatamente in vantaggio alla fine del primo tempo. Ma allo stadio Moccagatta di Alessandria è festa per i sedicesimi di Champions League femminile con protagonista la Juventus. Una squadra quella bianconera che prova a reggere il ritmo, si crea qualche occasione, ma dopo i primi 45 minuti deve cedere alle più forti catalane in gol con Putellas al 39esimo. Non è un caso se il Barcellona è vice campione d'Europa in carica...