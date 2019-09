Accordi di libero scambio: un convegno alla Camera di Commercio

ALESSANDRIA - La Camera di Commercio, tramite Asperia, l'Azienda Speciale per la promozione economica alle imprese, nell’ambito degli incontri relativi all’internazionalizzazione, organizza un seminario dal titolo Origine preferenziale negli accordi di libero scambio: dazio zero come vantaggio competitivo per le imprese Europee – Focus Corea del Sud, Canada e Giappone.

Il programma prevede il concetto di origine (nozione e fonti normative), origine preferenziale e Accordi di Libero Scambio, le regole di origine negli Als e le attestazioni di origine preferenziale (certificati di circolazione e dichiarazioni in fattura), le dichiarazioni del fornitore, un focus sui “nuovi” Accordi con Corea del Sud, Canada e Giappone - esportatori autorizzati, esportatori registrati e sistema Rex, ulteriori novità dell’accordo Epa - Economic Partnership Agreement tra l’Unione Europea e il Giappone, cenni alle novità sull’Accordo con il Mercosur. Durante il seminario ampio spazio sarà riservato alla discussione dei quesiti posti dai partecipanti. Relatore sarà Massimiliano Mercurio, esperto doganalista e consulente presso Ceipiemonte).

Il convegno si terrà il 26 settembre dalle 14,30 ALLE 18 alla Camera di Commercio di Alessandria in via Vochieri 58. Per tutte le informazioni dell’evento consultare il sito camerale www.camcom.gov.it – sezione novità.