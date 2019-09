Castellazzo, punizione severa. Non basta Camussi

PINEROLO - “Sarebbe stato stretto un pareggio, figurarsi la sconfitta. Oltretutto maturata a causa di un rigore inesistente, che nessuno, avversari compresi, ha capito”.

Prima giornata di campionato e Cosimo Curino è già arrabbiato, perchè il suo Castellazzo – nonostante una grande prestazione – deve arrendersi 2-1 sul terreno del Pinerolo. Dopo pochi minuti viene annullata una rete a Simone, ma al 10' la squadra di Adamo si porta comunque in vantaggio, grazie a un colpo di testa dell'eterno Andrea Camussi. Gli ospiti sono padroni assoluti del match, anche grazie a un'eccellente disposizione tattica decisa da Adamo, e Di Santo e Spriano vanno a un passo da un raddoppio che sarebbe ampiamente meritato.

Nella ripresa il Pinerolo aumenta la pressione, ma non crea veri pericoli e per trovare l'1-1 deve ricorrere a una fortunosa deviazione in mischia di Gallo, con Rosti che non può intervenire. A questo punto la gara diventa bellissima, con continui capovolgimenti di fronte e due grosse chance per il Castellazzo, fallite da Di Santo e da Simone.

Allo scadere, però, si materializza la beffa: Curino racconta che “un giocatore del Pinerolo ha fatto sfondamento, a mio avviso addirittura fuori area, sul nostro Cascio e il direttore di gara ha concesso la massima punizione, trasformata da Gasbarroni. Ho visto un grande Castellazzo, ma bisogna fare punti”.

Pinerolo 2

Castellazzo 1

Reti: pt 10' Camussi (Ca); st 20' Gallo (P), 46' rig. Gasbarroni

Pinerolo: Cammarota, Lupo, Ferrero, Chiatellino, Mozzone, Moracchiato, Gili, Barbaro, Micelotta (10' st Gallo), Gasbarroni, Casorzo (24' st Mensa). All.: Rignanese

Castellazzo: Rosti, Marchetti, Cirio, Cascio, Spriano, Camussi, Viscomi (30' st Cimino), Oberti (15' st Amendola), Di Santo, Simone, Piana. All.: Adamo

Arbitro: Massari di Torino (Pacella e Pavia)