Una cena a colori per i volontari dell'ospedale Infantile

CASSANO SPINOLA — C’è ancora qualche posto disponibile per la “Cena a colori” organizzata a Cassano Spinola dalla proloco. L’iniziativa, in programma alle 20.00 di sabato 7 settembre in piazza Indipendenza, servirà a finanziare l’associazione Avoi – Volontari ospedalieri per l’infanzia, attiva all’ospedaletto di Alessandria, a sostegno delle cure palliative domiciliari per i bambini. Il menu, al prezzo di 25 euro, prevede aperitivo di benvenuto, antipasto variopinto, rabaton della Fraschetta, pasta colorata, roast beef con cipolle caramellate, patate arrosto e verdure croccanti, dolce al bicchiere. L’accompagnamento musicale sarà a cura degli “Amici di Nahele”. Prenotazioni all’edicola di Cassano o al numero 346 3643152.