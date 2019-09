Perseguita la ex e invia foto e filmini agli amici di lei: ordine di carcerazione

LU E CUCCARO MONFERRATO - Non ha accettato la fine della storia con una donna di 37 anni del Casalese, e ha iniziato a perseguitarla.

Messaggi e insulti usando toni offensivi e minacciosi. Ma non si è limitato a quello, già sufficiente per incorrere in guai più che seri. Ha reso pubblici, inviandoli agli amici di lei, foto e filmati che li ritraevano insieme.

Un atteggiamento persecutorio che non ha lasciato alternative alla vittima, se non una segnalazione dell'incubo in cui era finita.

Così, al termine delle indagini, ieri sera (giovedì 5 settembre) i Carabinieri hanno raggiunto piazza dell'Ulivo e hanno perquisito le due abitazioni dove ha stazionato negli ultimi tempi Matteo Pacella, 45 anni, residente in provincia di Pavia, di fatto domiciliato a 'Cuccaro'.

I militari di Ticineto, diretti dal maresciallo Antonio Narcisi, hanno poi eseguito l'ordine di carcerazione emesso dal Gip del Tribunale di Vercelli. Matteo Pacella è stato condotto in Caserma prima a Ticineto poi a Casale. In piena notte si è sentito male, e i Carabinieri hanno immediatamente avvisato il 118. Il 45enne è stato trasportato all'ospedale per le visite mediche, poche ore dopo il medico ne ha firmato le dimissioni.

Matteo Pacella, che nella vita fa il commerciante, è stato così trasferito nel carcere di Vercelli. E' accusato di stalking.