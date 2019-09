Il nuovo Retail 'invaso' dalla curiosità dei primi clienti

Il parcheggio del nuovo Retail alle porte della città, tra via Giordano Bruno e il ponte Tiziano, è stato 'invaso' fin dalle prime ore del mattino nella giornata di inaugurazione, giovedì 5 settembre. Tanti 'primi clienti' tutti incuriositi dai nuovi negozi, tra quelli che si sono spostati e allargati e le new entry, con marchi ancora non presenti nel panorama alessandrino.