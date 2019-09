Il Festival Adelio Ferrero alla Mostra del Cinema di Venezia

CINEMA - Giuliana De Sio, Marco Giusti, Victor Rambaldi, Shel Shapiro e Adalberto Maria Merli sono tra i protagonisti del Festival Adelio Ferrero-Cinema e Critica in programma ad Alessandria dal 10 al 13 ottobre con un programma ricco proiezioni e incontri, presentato sabato 31 agosto alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia.

Si inizia giovedì 10 ottobre alle 19 all'Associazione Cultura e Sviluppo (piazza De André 76): Mirella D’Angelo, interprete per Federico Fellini, Dario Argento, Tinto Brass e Sergio Sollima, con Adalberto Maria Merli, attore e doppiatore, interprete de L’ultima notte di quiete e di sceneggiati “cult” come La Freccia Nera, E le stelle stanno guardare, voce di Clint Eastwood, Jack Nicholson e Robert Redford saranno protagonisti di una serata dedicata all’avventurosa storia dell’attore cinematografico, che vede i due interpreti raccontarsi insieme per la prima volta.

Le serate successive si terranno al Cinema Teatro Alessandrino di via Verdi 12. Venerdì 11 l'omaggio a Carlo Rambaldi con i critici Danilo Arona, Roberto Lasagna, Anton Giulio Mancino, Paolo Micalizzi e Fabio Zanello. Alle 18 l'incontro con Victor Rambaldi e la proiezione del cortometraggio Trespass, alle 21 la proiezione del documentario L’occhio, la mano, il viaggio dedicato al padre Carlo, a seguire la proiezione di Alien con la regia di Ridley Scott a quarant’anni dall’uscita nelle sale, vincitore di tre Oscar, uno ricevuto da Carlo Rambaldi.

Sabato 12 alle 10 il laboratorio per giovani sceneggiatori a cura di Giancarlo Dallosta con l’organizzazione di Daniela Sguaizer, alle 17 le confessioni pericolose del critico Massimo Benvegnù, alle 18 incontro Stracult con Marco Giusti e la partecipazione di Steve Della Casa e Mario Gerosa, alle 19 l'appuntamento con l’arte di Davide Favargiotti (David di Donatello 2019 per Dogman) a cura di Benedetta Pallavidino in collaborazione con l’Alessandria Film Festival. La serata si apre alle 21 con l'omaggio a Massimo Troisi di Anna Pavignano e Renato Scarpa, alle 22,30 sequenze del cinema thriller commentate dal compositore di colonne sonore Marco Werba con la partecipazione di Rocco Moccagatta e Giorgio Simonelli, a mezzanotte telefilm del brivido di Alfred Hitchcock.

Domenica 13 alle 10 si terrà la visione dei video-saggi dei concorrenti del Premio Adelio Ferrero, alle 16 la proiezione del film Tra il cane e il lupo di Giulia Cecilia Sodi, alle 18 l'incontro con il regista Maurizio Ponzi e con i direttori delle riviste Cineforum Adriano Piccardi e Cinecritica Piero Spila con il coordinamento di Mathias Balbi e Fabio Francione, alle 19 l'omaggio a Claudio G. Fava con la partecipazione di Oreste De Fornari, Ilaria Feole, Elena Pongiglione, Giorgio Simonelli e l’intervento di Tiziana Vaorino del Festival Internazionale del doppiaggio Voci nell’ombra. Alle 21 è previsto l'incontro con Shel Shapiro e la premiazione del trentaseiesimo Premio Adelio Ferrero insieme allo staff e agli organizzatori del Festival, alle 22 l'incontro con Giuliana De Sio con Ignazio Senatore e Roberto Pugliese.

Sono previste anche due anteprime. Domenica 29 settembre si terrà l'incontro con Enrico Vanzina e la presentazione del Festival Adelio Ferrero - Cinema e Critica 2019 alla convention Cinemacord dedicata all’editoria e al collezionismo cinematografici presso Frigoriferi di Milano. Giovedì 3 ottobre alle 21.15 alla Multisala Kristalli di Alessandria (piazza Ceriana) sarà proiettato il lungometraggio Scuola in mezzo al mare con la presenza della regista Gaia Russo Frattasi.

Il Festival Adelio Ferrero 2019 è promosso dal Comune di Alessandria con l’Asm Costruire Insieme, Il Circolo del cinema Adelio Ferrero, le Edizioni Falsopiano, l’Associazione Cultura e Sviluppo. La direzione artistica è di Roberto Lasagna e Giorgio Simonelli.

Tutti gli incontri e le proiezioni sono ad ingresso libero.