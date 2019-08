All’interno del rave party

TERRANOVA - Monitoraggio costante della Polizia, dei Carabinieri e della Municipale da questa mattina nella zona dove si sono radunate circa duecento persone per un rave party. Verso le 14 molti si erano già allontanati.

Uomini e donne si sono radunati sotto l’A26, tra Casale Monferrato e la frazione Terranova, sulla sponda sinistra del Po, qualche chilometro prima della location scelta per gli incontri precedenti, l’ultimo dei quali a giugno.

In molti hanno raggiunto l’area in auto già dalla notte, allestendo tende o parcheggiando i camper. Altri hanno raggiunto la zona a piedi dalla stazione di Casale alle prime ore dell’alba. I veicoli parcheggiati sotto l’autostrada hanno in gran parte le targhe occultate. I ravers, forse per limitare la possibilità di essere inquadrati, al nostro arrivo hanno acceso fumogeni e cercato di celare il volto.

Si tratta di un raduno di dimensioni assai minori rispetto al precedente. Questo probabilmente anche perché da settimane le forze dell’ordine stanno monitorando la zona effettuando controlli a tappeto.

Le operazione sono coordinate dalla Questura. Seguono aggiornamenti.