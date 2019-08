Finisce in carcere il 39enne dalle diverse identità

ARQUATA SCRIVIA — Il 39enne albanese S. D. è stato arrestato dai carabinieri ad Arquata Scrivia con le accuse di false attestazioni a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sull’identità personale. Fermato a bordo di un’autovettura, l’uomo non aveva la patente né altri documenti. Ma i militari hanno scoperto che aveva diversi “alias” e che su di lui gravava un mandato di cattura emesso dalla procura di Grosseto, per fatti risalenti al 2012. È stato arrestato e portato in carcere: dovrà scontare otto mesi.

