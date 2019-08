Conclusi i soggiorni estivi di 'Esplora l'Estate!'

ALESSANDRIA - Sabato 31 agosto ritorna da Castione della Presolana (BG) l’ultimo gruppo di bambini e ragazzi da 6 a 14 anni che quest’estate hanno partecipato ai soggiorni vacanza organizzati dal Comune di Alessandria, assessorato alle Politiche Giovanili, nell’ambito del progetto ‘Explora’. Che è un progetto selezionato dall’impresa sociale ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, rivolto ai minori da 5 a 14 anni, di cui il Comune è partner e la Cooperativa Semi di Senape capofila. I soggiorni per ragazzi sono una delle molteplici azioni previste dal progetto che vanta un vasto partenariato e che si declina nell’arco di tre anni – come il progetto ‘gemello’ Alleanze Educative, rivolto alla fascia 0-6, di cui il Comune di Alessandria è capofila.

I soggiorni proposti dal Comune hanno coinvolto 53 tra bambini e ragazzi di Alessandria e provincia, distribuiti su 4 diversi tipi di soggiorno: il Comune ha voluto infatti differenziare le proposte, per offrire una scelta tra diversi luoghi e attività, con soggiorni caratterizzati dal contatto con la natura, altri dalle proposte sportive, altri ancora dal coniugare le attività all’aria aperta con lo studio dell’inglese.

5 bambini a giugno e 5 ragazzi a luglio si sono recati a Tredozio, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in provincia di Forlì–Cesena, per la Settimana Verde: un campo estivo residenziale di 6 giorni e 5 notti, con escursioni, esperienze all’aria aperta, laboratori, percorsi emozionali, sport. Altri 15 ragazzi non avrebbero voluto tornare a casa dal Summer Camp Mare, il soggiorno a Lignano Sabbiadoro, presso il Villaggio Bella Italia, immerso in una pineta a pochi passi dalla spiaggia, con strutture sportive e ludiche, tanta animazione e svariati laboratori. Altri 13 hanno vissuto molteplici Avventure nel Parco, al Parco Migliarino, S. Rossore (LU), Massaciuccoli, presso la foresteria della LIPU, dove hanno esplorato il lago e la palude a bordo dei tipici barchini in legno, percorso mulattiere di montagna, fatto tuffi rinfrescanti in un torrente nel cuore delle Alpi Apuane, navigato in canoa e fatto un falò sotto le stelle. Infine la proposta in corso, English Green Camp, ha coinvolto 15 bambini e ragazzi da 6 a 14 anni, per una full immersion nella lingua inglese con insegnanti esperte in cui l’inglese è il mezzo di comunicazione utilizzato per esplorare tutte le attività offerte in fattoria, dall’equitazione al tiro con l’arco, dall’arrampicata ai giochi in piscina…

“Con il ritorno dell’ultimo gruppo – dichiara Cherima Fteita, assessore comunale alle Politiche Giovanili – si chiude dunque questo capitolo estivo che ritengo abbia dato grandi opportunità di arricchimento a tutti i partecipanti: faccio riferimento innanzitutto al bagaglio di esperienze positive e formative che tutti, a prescindere dall’aspetto economico, hanno ottenuto. Vorrei inoltre sottolineare, per un verso, il sincero apprezzamento per la dedizione che il Servizio Giovani del nostro Comune ha espresso nel coordinare e promuovere anche questa attività e, per altro verso, la coerenza complessiva delle diverse azioni che stiamo portando avanti come assessorato alle Politiche Giovanili. Una coerenza tutta tesa a fornire ai nostri giovani le migliori opportunità di crescita relazionale, di apertura culturale e di arricchente aggregazione che, pur alla luce delle difficoltà economico-finanziarie che siamo chiamati a fronteggiare in questo periodo come Ente, non vogliamo né possiamo far mancare ai giovani alessandrini”.

Da ricordare che grazie al progetto Explora – che ha finanziato i soggiorni – bambini e ragazzi di famiglie in difficoltà economica hanno avuto importanti agevolazioni se non la completa gratuità della vacanza, che altrimenti non avrebbero potuto sostenere: è stato richiesto solo un contributo alle spese di trasporto, organizzato dal Comune, che per ogni soggiorno ha messo a disposizione uno o più educatori che hanno accompagnato i ragazzi fino alla meta della vacanza e si sono recati poi a prenderli al ritorno.