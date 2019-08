Il Bellavita riapre i battenti: inaugurazione l'8 settembre

SPINETTA MARENGO - L’annuncio sulla pagina Facebook del Parco Benessere Bellavita di Spinetta Marengo c’era già da diversi giorni: si riapre l’8 settembre alle 10,30. Ma nessuna informazione in più era arrivata (prima di ieri) dal gruppo MySport Genova, una cordata di società liguri, che ha rilevato la struttura chiusa dal 2015.

“Sabato 8 settembre, dalle ore 10:30 alle ore 18:30, il Parco riaprirà al pubblico”. Una giornata per rivivere appieno gli antichi splendori e le novità presentate dalla nuova gestione. “Abbiamo lavorato febbrilmente per mesi, fronteggiando diverse difficoltà; sappiamo che le aspettative sono alte e siamo felici di essere arrivati, finalmente, alla vigilia della riapertura – sono le parole dell’ingegner Marco Ghiglione, direttore operativo di Bellavita S.r.l., società genovese che, quest’anno, ha rilevato la gestione del Parco – A partire dal 2 settembre, sarà possibile acquistare gli abbonamenti in promozione, disponibili per un breve periodo”.

La reception del Parco Bellavita, durante la prevendita, sarà operativa con i seguenti orari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 15:00 alle 19:00 mentre Martedì e Giovedì dalle 11:00 alle 16:00.

A partire dal 9 aettembre, il Parco osserverà i seguenti orari: Dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 07:00 alle 21:00 vasca da 25 metri e Sala pesi; dalle ore 10:00 alle 21:00 Tropicale e Grotte; Sabato e Domenica: dalle ore 09:00 alle 21:00 vasca da 25 metri e Sala pesi; dalle ore 10:00 alle 21:00 Tropicale e Grotte; Solo per la giornata di apertura, domenica 8 settembre, per accedere al Parco basteranno dieci euro per gli adulti e cinque per i bambini dai 4 ai 14 anni.