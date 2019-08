Dentro la redazione: alcune anticipazioni

Quanto valgono le opere degli artisti alessandrini? Il primo piano affronta un discorso complesso, in cui non sempre il valore artistico coincide con quello del mercato. Molte le vicende di cronaca sul territorio: una di queste tratta di una fuga dopo due rapine in farmacia, in seguito il criminale ha cercato di nascondersi nel più grande centro commerciale d'Europa, sul giornale di domani i dettagli.

Si parlerà anche della visita del Governatore del Piemonte Alberto Cirio nella città di Alessandria per discutere dei gravi problemi causati dal maltempo con gli agricoltori, e poi a Casale per il sopralluogo all'ospedale che, sempre a causa degli agenti atmosferici, ha subito danni ingenti. Infine, il Capodanno Alessandrino è alle porte e i negozianti propongono sconti e promozioni speciali per l'edizione 2019.

Questo e molto altro su Il Piccolo di martedì 27 agosto - SFOGLIA E LEGGI IL GIORNALE