Via Galvani cambia senso: avvisi da domani, modifiche dal 2 settembre

ALESSANDRIA - Lunedì 2 settembre sarà modificato il senso di marcia di via Galvani, che sarà percorribile unicamente da corso Romita a via De Gasperi: da domani, dunque, saranno sistemati gli avvisi per i residenti.

Attualmente la via è percorribile nel doppio senso di marcia anche da parte del trasporto pubblico locale dell’Amag Mobilità: modifiche in vista, perciò, pure per i percorsi delle linee A/C e F. In particolare, le corse da via De Gasperi con direzione stazione ferroviaria verranno modificate in questo modo: via De Gasperi, destra corso Romita, inversione Rotonda via San Giovanni Bosco, corso Romita, destra via XX Settembre e via fino alla stazione.