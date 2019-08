Il bagno? Nella fontana della Cittadella di Alessandria

ALESSANDRIA - Le bici nell'erba e l'acqua che li trascina come se fossero in un centro acquatico. Ma non è un parco dei divertimenti, è la Cittadella di Alessandria e la "piscina" non è altro che la fontana posta all'ingresso del complesso monumentale. Le immagini sono state girate da un nostro lettore (che ringraziamo) e raccontano di quattro giovanissimi intenti a fare il bagno nella fontana della Cittadella, proprio a due passi dal presidio del Fai. Un fatto che rilancia - per l'ennesima volta - il quesito sul futuro dell'ex struttura militare oltre che sulla sua regolamentazione. Le regole, già. Perché oltre a gente che fa il bagno nella fontana (!) sullo sfondo si notano una serie di automobili alle quali sarebbe - condizionale d'obbligo - interdetto l'accesso.