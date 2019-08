Ravioli al sugo di birra, da 34 anni la sagra di Pratolungo

PRATOLUNGO DI GAVI — Arrivano un po’ da tutte le parti per assaggiare il celebre raviolo al sugo di birra e anche quest’anno, a Pratolungo di Gavi, per la 34esima si replicherà la sagra che ha come “pezzo forte” proprio questo piatto. La sagra prenderà il via domani, venerdì 23 e terminerà domenica 25 agosto. Tutte le sere a partire dalle 19.00 sarà aperto il ristorante (domenica anche a pranzo). Gli intrattenimenti musicali prevedono venerdì l’orchestra Athos Bassissi, sabato l’orchestra Cinzia Belli e domenica l’orchestra Enrico Cremon. Sabato, per i più piccoli, si sarà lo spettacolo del Pagliaccio Polpetta.