Palo della luce abbattuto. Nove mesi fa

ALESSANDRIA - Segnalazione di un lettore direttamente sul nostro sito: in corso La Marmora (angolo via Piave e via Parma e in corrispondenza di un passaggio pedonale) da ben 9 mesi è stato abbattuto un palo dell'illuminazione, probabilmente a seguito di incidente. Ebbene, ad oggi, il suddetto palo non è stato sostituito. "Mi chiedo se bisognerà aspettare ancora tanto".