Processionaria? "No, sono lepidotteri di origine americana"

ALESSANDRIA - Sarebbe smentita la presenza di numerose larve di processionaria sui 70 alberi del viale di via dell’Artigianato, in zona D3. La Direzione del Settore Comunale Lavori Pubblici Infrastrutture Manutenzioni e Verde Pubblico, nella persona del dirigente Fabrizio Furia, ha effettuato nel pomeriggio di martedì 20 agosto un sopralluogo, dopo la segnalazione da parte di una cittadina della zona ricevuta in mattinata, sulla “presenza di larve sugli alberi di Via dell’Artigianato e al sospetto che queste ultime fossero larve di Processionaria”. La segnalazione si concludeva con la richiesta di un interessamento e intervento per trovare una soluzione “ed evitare danni gravi a persone o animali”.

Il sopralluogo, da una prima analisi “visiva e non strumentale” come precisato nella risposta degli uffici comunali, smentisce però la presenza di larve di processionaria. “Le larve presenti e campionate apparterrebbero alle forme larvali (estremamente simili) del lepidottero di origine americana Hyphantria cunea, specie estremamente meno pericolosa (o non pericolosa) della processionaria, le cui larve si muovono proprio in questo periodo dell’anno. La specie vegetale attaccata (genere Acer), i tipici fili sericei dei nidi (e non bianchi e cotonosi), la localizzazione delle ragnatele a livello dei germogli (apici vegetativi con foglie tenere) confermerebbe la tesi sostenuta ma avremo certezze dopo una puntuale identificazione che avverrà nel tardo pomeriggio. Entro domani mattina avremo gli esiti certi dell’identificazione” ha spiegato il dirigente.

Che ha comunque disposto per i prossimi giorni un intervento con prodotto biologico (Bacillus thuringiensis) su tutti i 70 alberi del viale, onde contrastare i danni primari e secondari alle piante legati alla loro defogliazione.