Tir bloccato in località Madonnina, strada chiusa tre ore

CASALE - Un camionista straniero ha seguito il navigatore satellitare per raggiungere la destinazione programmata per la consegna del carico ma si è trovato in una strettoia che non ha lasciato spazio ad alcuna manovra.

E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, in località Madonnina, lungo la strada che porta al Santuario di Crea. La strada è rimasta chiusa al traffico per tre ore, il tempo per Carabinieri e Vigili del Fuoco di ripristinare la situazione. E l’unico modo per ‘liberare’ il Tir è stato sollevarlo.

L’operazione è stata diretta dalla Compagnia Carabinieri di Casale, diretta dal capitano Christian Tapparo.