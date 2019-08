Le panchine giganti? "Incantano i turisti e fanno girare l'economia"

PROVINCIA - Le panchine giganti ideate dal designer statunitense Chris Bangle stanno diventando il fenomeno turistico degli ultimi anni. In provincia di Alessandria, al momento, se ne contano sette. A Bosio, il 24 agosto, verrà inaugurata l'ultima nascitura.

“La big bench giallo moscato ci sta dando tanta visibilità, il flusso di gente è continuo” dichiara Andrea Costa della Cantina Marenco di Strevi, dove nel 2016, sulla collina Scrapona, è stata installata la prima maxi panchina della provincia. “Per la realizzazione del progetto e per il trasporto abbiamo coinvolto due imprese del territorio”. Già, perché le panchine fuori scala della Big Bench Community servono anche a questo: far girare l'economia e favorire il turismo locale.

“La nostra 'Rosso Grignolino' ci sta dando tante soddisfazioni” commenta Laura Ravizza, che con la sua associazione Madonna delle Grazie, due anni fa, ha portato a Rosignano Monferrato la prima 'big bench' del Casalese. “I costi? Non proprio economici, ma non siamo affatto pentiti. Il rilancio turistico del territorio è evidente”. Anche voi vorreste avere una panchina gigante nel vostro comune di residenza o più semplicemente vi interessa sapere dove si trovano le altre big bench del Monferrato? Maggiori info e dettagli sull'edizione cartacea de 'Il Piccolo' oggi in edicola.

