Finanziamenti strutturali per organizzazioni giovanili internazionali

ECONOMIA - La Fondazione Europea per la Gioventù, fondata dal Consiglio d’Europa nel 1972, ha la finalità di fornire sostegno economico e formativo alle organizzazioni europee attive nell’ambito giovanile, attraverso diverse tipologie di finanziamento destinate a iniziative, progetti pilota o alle attività ordinarie delle organizzazioni.

Per il biennio 2020 -2021, sono state definite le seguenti aree prioritarie d’intervento:

- l’accesso ai diritti, inteso come l’insieme di tutte quelle attività finalizzate a rimuovere le barriere legali, politiche e sociali (corsi di alfabetizzazione mediatica, identificazione degli effetti del restringimento dello spazio civico su giovani, sviluppo di organizzazioni giovanili e possibili soluzioni)

- rafforzamento della partecipazione dei giovani alla vita politica, al mondo del lavoro e dell’educazione informale, con attività volte a crescere la cittadinanza attiva e la partecipazione a livello locale e regionale in collaborazione con le autorità locali, nonché l’importanza del lavoro giovanile e dell’educazione non formale;

- Società inclusive e pacifiche: attività che promuovano l’inclusione sociale, l’uguaglianza di genere e combattano le forme di discriminazione. Un’attenzione specifica verrà riservata alle minoranze LGBTQ+, Rom Sinti Camminanti, giovani rifugiati, giovani donne.

Soggetti ammissibili

Possono presentare progetti per i finanziamenti strutturali biennali: organizzazioni giovanili internazionali, reti internazionali di associazioni giovanili e reti regionali di associazioni giovanili che abbiano ricevuto dalla Fondazione supporto per almeno tre attività internazionali e almeno due finanziamenti per altri motivi nei tre anni precedenti (2017, 2018, 2019). Un questionario preliminare permetterà di valutare velocemente si fa parte dei soggetti ammissibili oppure no.

Modalità di finanziamento

Possono essere richiesti due tipi di finanziamento:

i finanziamenti strutturali biennali sono resi disponibili per la durata di due anni e vengono concessi per la programmazione strategica a lungo termine delle organizzazioni. Dopo essere stati concessi devono essere rinnovati l’anno successivo;

i finanziamenti strutturali straordinari, invece, possono essere richiesti una sola volta da una singola organizzazione e non sono rinnovabili.

Entità dei contributi

Il budget messo a disposizione dalla Fondazione per questa misura è di 630.000 euro.

Per il finanziamento strutturale biennale il contributo massimo è di 25.000 euro l’anno, ovvero 50.000 euro per il biennio, anche se l’importo effettivamente concesso dipenderà dal punteggio ottenuto nella selezione. Mentre, per il il finanziamento straordinario, invece, sono a disposizione in totale 30.000 euro annui, assegnabili per un massimo di 10.000 euro a singola organizzazione richiedente.

Modalità di presentazione della richiesta

Occorre registrarsi e utilizzare il sistema online. I moduli online dovranno essere compilati in lingua inglese o francese. La Fondazione non accetterà la registrazione di nuove Organizzazioni a due settimane di distanza dalla scadenza del bando .

Scadenza

1 ottobre 2019

