La piccola scuola che potrebbe non avere futuro

ALESSANDRIA - Una sospensione temporanea per inagibilità. E' la richiesta di Stefania Continillo, dirigente dell'istituto comprensivo Caretta di Spinetta Marengo, preoccupata per le sorti della scuola di Bettale, 72 iscritti nell'ultimo anno scolastico alle elementari. I genitori protestano, trovando il supporto dell'assessore comunale alla Pubblica istruzione, Silvia Straneo. C'è anche una petizione a sostegno della scuola: l'hanno sottoscritta in 800, finora. Il malcontento è ampio, i tempi sono stretti. Ed è concreto il rischio del trasferimento dei ragazzini alla vicina Spinetta.