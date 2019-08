Un'estate di feste patronali e fiere con prodotti tipici

SAGRE - Monterotondo di Gavi in festa sabato 10 agosto con una serata gastronomica e danzante con Leo Live. Specialità cannelloni e frittelle di baccalà, ravioli e carne alla brace. Parte del ricavato verrà devoluto all'associazione Amici di Luca. Organizza il circolo Acli di Monterotondo.

Astrata, frazione di Albera Ligure, festeggerà San Gaetano con la processione per le vie del paese, musica e canti con Ettore Losini "Bani" (piffero) e Fabio Paveto (fisarmonica). Appuntamento sabato 10 agosto dalle 16.

L'associazione Pro Loco Pozzolese, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Pozzolo Formigaro, organizza sabato 10 e domenica 11 agosto la tradizionale Festa d'Agosto. Anche quest’anno la manifestazione avrà luogo nella magnifica atmosfera del castello di Pozzolo estendendosi fino a piazza Italia e piazza Matteotti con bancarelle giostre e piano bar. Ci saranno inoltre stand alimentari con varie proposte in cui i partecipanti potranno degustare un ricchissimo menu che prevede anche i tipici agnolotti. La corte interna del castello è la zona dedicata alla musica: sabato 10 agosto musica con Maury mentre domenica 11 si esibirà Graziella Group poi tombola e alle 23 al centro sportivo il consueto spettacolo pirotecnico. Sarà possibile visitare la mostra intitolata “Girardengo e Coppi” in piazza Italia, nell'oratorio San Martino e Bar Centrale. Piazza Castello sarà anche luogo di premiazione: sabato 10 della corsa ciclistica organizzata da Asd Fornasari Auto che si correrà in giornata e domenica 11 agosto della tradizionale gara di bocce organizzata dall'associazione Pozzolo d'Argento.

Festa patronale di San Lorenzo a Vignole Borbera, organizzata dal Comune e pro loco. Sabato 10 alle ore 21 messa e processione. Domenica 11 agosto dalle 19 nell'area sagre raviolata accompagnata dalla musica dei Marineros. Lotteria di San Lorenzo e giostre.

Una visita guidata tematica sulla raffigurazione della Vergine Maria è in programma domenica 11 agosto, alle 17, alla pinacoteca di Voltaggio. Il contributo per la partecipazione alla visita è libero e verrà interamente utilizzato per la conservazione delle opere. Gradita la prenotazione al numero 347 4608672.

Domenica 11 agosto a Roccaforte Ligure tradizionale fiera di San Fermo sotto i castagni secolari del bosco dei Narcisi. Il programma prevede la messa alle 10.30, seguita dalla grigliata e dalla presentazione del libro “Ruggiti”, un romanzo per grandi e piccini, a cura di Daniela Carucci. Alle 16 frittelle per tutti, mentre dalle 16.30 alle 18 mini corso sulla selezione e sulla riproduzione delle patate da seme a cura di Massimo Angelini. Il pomeriggio continuerà con l'aperitivo pop: Maurizio Carucci presenterà il documentario sulla Val Borbera. E ancora, musiche e danze tradizionali con il duo Domenichella e Faravelli, passeggiate con asini e cavalli e tante bancarelle di artigianato e prodotti locali.

"Parole, suoni, colori" è il titolo della serata in piazza di lunedì 12 agosto dedicata alle arti a Gavazzana, a partire dalle ore 21. Tanti i poeti, narratori, pittori e musicisti che si avvicenderanno sul palco, presentati da Luciano Asborno. I relatori Federica Cucinella, Luciano Borghini e Mauro Ferrari (direttore editoriale di Puntoacapo Editrice) dialogheranno sul tema "La poesia ai giorni nostri". Ingresso libero.

Lunedì 12 agosto, alle ore 21.30 in piazza della Vittoria a Cabella Ligure, ballo con Stefano Valla (piffero) e Daniele Scurati (fisarmonica).

Cosola, frazione di Cabella Ligure, è pronta ad ospitare gli eventi estivi organizzati dalla pro loco. Lunedì 12 agosto alle 21 concerto “Fra boschi e valli d'or” del coro Novincanto diretto da Cecilia Lee Hyo In. Il coro sarà accompagnato al pianoforte da Lorenzo Caramagna e dai violini di Maria Grazia Guerra e Luca Torciani. Martedì 13 gita in Pugraia accompagnato da un bel piatto di polenta con fonduta. Per chi vuole arrivare sul posto passeggiando nei boschi, l'appuntamento con la guida è alle 10.30 dalla fontana alta nella piazzetta giù per la villa. Per gli altri verrà messo a disposizione un trattore. Prenotare entro sabato 10 al numero 348 0020449. Mercoledì 14 serata musicale anni '60 e '70 con il dj Rolando Callegari.

Martedì 13 agosto il giardino del comune di Voltaggio sarà la meravigliosa cornice per l'iniziativa di presentazione del libro “12 luglio 1520. Una cupa storia di streghe” di Maria Angela Damilano. A seguire recital di musiche e letture a cura della Compagnia del Bollito.