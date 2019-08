L'emozione corre nelle terre di Coppi grazie al Giro dei Calanchi

CASTELLANIA — Il podismo e il ciclismo hanno il denominatore comune della passione per la fatica che è nel dna di chi pratica questi sport e la storia del ciclismo è segnata per sempre dalla figura di Fausto Coppi, vero mito assoluto nell’immaginario di tutti gli sportivi.

Nel centenario della nascita del Campionissimo, il Giro dei Calanchi porterà sulle strade e sui sentieri delle colline di Castellania un bel numero di atleti che si sfideranno sui 10 chilometri di un percorso duro e selettivo (dislivello positivo di 230 metri) che non lascia spazio all’improvvisazione e che conduce al traguardo sul più bel rettilineo di arrivo che si possa immaginare, fiancheggiato dal murales con i colori dell’iride che ritrae i fratelli Coppi. Emozione pura, da brividi…

La gara voluta e curata da Gianni Tomaghelli, dalla sua famiglia, da Atletica Novese e dalla municipalità di Castellania Coppi, fa parte del calendario Fidal EcoPiemonte 2019 (decima tappa), è la settima prova del Trofeo Malaspina e prova di campionato provinciale Uisp. Premi per i primi tre uomini e le prime tre donne al traguardo e per i primi tre classificati di 10 categorie Fidal maschili e per le prime tre classificate di 4 categorie femminili.

L’appuntamento è fissato per domenica 18 agosto e la gara prenderà il via alle 9.00. E non bisogna dimenticare che l’organizzazione devolverà un contributo alla Fondazione ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Un motivo in più per non mancare.