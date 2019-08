In auto con la roncola: denunciato

ALESSANDRIA - Dopo una lite in famiglia si è allontanato da casa dandosi alla fuga in auto. Bloccato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Alessandria, il diciannovenne B.S., sottoposto a perquisizione, è risultato avere a bordo del veicolo una roncola, a suo dire per motivi di autodifesa. Il giovane è stato denunciato per la violazione della normativa sul porto di armi e oggetti atti a offendere.