Polizia municipale, 2 denunce nei giorni della Fiera

NOVI LIGURE — È di due denunce, venti ispezioni e nove verbali il bilancio dell’attività della polizia municipale nei giorni della fiera a Novi Ligure. Gli agenti del comandante Armando Caruso hanno denunciato due persone, una per resistenza a pubblico ufficiale e una per vendita di merce contraffatta. Inoltre sono stati elevati tre verbali per violazioni al commercio su aree pubbliche, quattro verbali per il mancato ritiro delle concessioni e due verbali per violazioni dell’occupazione di suolo pubblico.

La polizia municipale – spiegano dal comando – ha garantito il corretto svolgimento della fiera, anche grazie alla collaborazione con le altre forze dell’ordine. Particolare attenzione è stata prestata alla serata di domenica 4 agosto per lo spettacolo pirotecnico in zona Euronovi dove sono confluiti migliaia di spettatori. Tutta la zona è stata isolata dal traffico e sorvegliata dagli agenti e dai volontari di Associazione Carabinieri in congedo, Associazione Polizia di Stato e gruppo comunale volontari di protezione civile.

Durante la manifestazione fieristica la presenza di venditori abusivi su area pubblica è stata giudicata «non rilevante» da parte della polizia municipale.